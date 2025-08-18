اليوم .. افتتاح البطولة المدرسية العربية ومنتخبنا يبدأ تدريباته

تفتتح اليوم فعاليات البطولة المدرسية العربية التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الجاري في العاصمة عمّان بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون 8 دول عربية ويشتمل الحفل الافتتاحي للبطولة على فعاليات وفقرات فنية ورياضية منوعة ينفذها 1100 طالب من مديريتي التربية والتعليم في الزرقاء والرصيفة. وتشمل منافسات البطولة على مسابقات في ألعاب خماسي كرة القدم، وكرة السلة، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3. وستقام منافسات البطولة في قاعة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب التي ستحتضن فعاليات كرة السلة، فيما سيشهد ملعب (البولو) لقاءات خماسي كرة القدم وستجري مواجهات سلة 3×3 في ملعب التنس الأرضي المجاور للمسبح الأولمبي، بينما تم تحديد قاعة اتحاد اللجنة البارالمبية لبطولة الريشة الطائرة. وفي إطار التحضيرات، قام اتحاد الرياضة المدرسي أيضاً بافتتاح مركز إعلامي داخلي لرصد نشاطات البطولة وعقد المؤتمرات الصحفية والعمل على إعداد مجلة تشتمل على جميع نشاطات وفعاليات البطولة لنشرها عبر المواقع الإعلامية الرسمية. وعلى هامش البطولة، سيتم تخصيص برامج سياحية وترفيهية للوفود بالتعاون مع وزارة السياحة لزيارة الأماكن السياحية في جرش وعجلون والمدرج الروماني وجبل القلعة. من جانب آخر وصلت في ساعة بعثة المنتخب المدرسي إلى مطار الملكة علياء الدولي، وكان في إستقبال البعثة وفد من الاتحاد الاردني، وخاص فريق كرة السلة للفتيات حصة تدريبية على صالة نادي التنس الرياضي، كما خاض منتخب خماسيات كرة القدم حصة تدريبية على ملعب كلية الحسين.تضم مجموعة منتخبنا المدرسي لكرة السلة منتخبات الاردن (أ،ب) والمنتخب السعودي بالإضافة إلى منتخبنا. بينما يشارك في خماسيات كرة القدم منتخبات ليبيا والسعودية والأردن بالإضافة إلى منتخبنا.

