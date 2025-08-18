اليوم.. مباراة واحدة فـي دوي الشباب للهوكي

تقام اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة الثانية من الأدوار التمهيدية بدوري الشباب للهوكي حيث يلتقي النصر مع صلالة في الساعة الخامسة مساءً على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بصلالة.
وكانت الجولة الأولى اسفرت عن فوز مصيرة على صحار بنتيجة 18/صفر وتفوق أهلي سداب على صحم بنتيجة 15/صفر وتمكن الاتحاد من الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وفاز السيب على صحار بنتيجة 2/صفر بعد انسحاب الأخيركما تفوق الاتحاد على صلالة بنتيجة 1/2.
