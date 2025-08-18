الأرياف يتوج بطلا والرائد وصيفا لدوري الدرجة الأولى بنادي الرستاق

الرستاق ـ من سيف الغافري:

تصوير ـ مجلس الجماهير :

اختتمت على الملعب الرئيسي لنادي الرستاق منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الذي نظمته لجنة المسابقات بالنادي بمشاركة (15) فريقا من الفرق الأهلية التابعة للنادي تم تقسيمها إلى 3 مجموعات وتأهل للمباراة النهائية فريقا الأرياف والرائد.

أقيمت المباراة النهائية تحت رعاية الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيس الاتحاد العماني للرياضات المائية بحضور هلال بن طالب البوسعيدي رئيس النادي وعدد من رؤساء الفرق الأهلية وجمع غفير من الجماهير. وتابع الحضور المباراة النهائية بين فريق الأرياف وفريق الرائد والتي شهدت منذ الدقائق الأولى بداية حذرة من الفريقين مع محاولات شحيحة للتسجيل وفي الدقيقة (43) توغل إلياس الذهلي مهاجم الرائد داخل منطقة الـ (18) بدون أي رقابة ليجد نفس في مواجهة حارس المرمى ويسدد كرة صاروخية تسكن الشباك معلنة هدف التقدم لفريق الرائد. وخلال الشوط الثاني حاول فريق الأرياف العودة للمباراة سريعا واستطاع تسجيل هدف التعادل بواسطة نادر المعمري في الدقيقة (47)، واستمر اللعب سجالا بين الفريقين هجمة للرائد وأخرى للأرياف دون أن يتمكن أحدهما من حسم النتيجة لتنتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1/‏‏1).

لتحسم النتيجة بركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الأرياف بنتيجة (7/‏‏6).

وعقب نهاية المباراة قام راعي المناسبة بتكريم الطاقم التحكيمي للمباراة، وتسليم الجوائز الفردية حيث حصل على جائزة الهداف اللاعب أحمد السيابي مهاجم فريق المسفاة برصيد (9) أهداف ، ونال اللاعب سيف المعمري من فريق الأرياف جائزة أفضل لاعب وذهبت جائزة أحسن حارس للمتألق حمد العبري حارس فريق الرائد وحصل الكوتش مسعود العبري مدرب الرائد على جائزة أفضل مدرب، وياسر السلماني من فريق المسفاة جائزة أفضل إداري.

بعد ذلك قام بتقليد لاعبي فريق الرائد وصيف الدوري بالميداليات الفضية وقلد لاعبي فريق الأرياف بطلا الدوري بالميداليات الذهبية وتقدم قائد الفريق لاستلام درع الدوري، ثم قدم رئيس النادي هدية تذكارية لراعي المناسبة.