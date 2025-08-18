نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يعلن إصابة لوكاكو ومدة غيابه عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي نابولي الإيطالي، إصابة البلجيكي روميلو لوكاكو، وإبتعاده عن الملاعب، لمدة 3 أشهر.

وقال نابولي في بيان عبر موقعه "خضع لوكاكو لفحوصات طبية في مستشفى بينيتا جراندي، والتي كشفت عن إصابة بالغة في العضلة المستقيمة الفخذية في فخذه الأيسر".

وأضاف "لقد بدأ اللاعب الدولي، برنامجه التأهيلي وسيخضع أيضًا لاستشارة جراحية".

وبحسب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإنه من المتوقع غياب لوكاكو لفترة 3 أشهر على الأقل، وسط توقعات بعودته في يناير القادم.

وأوضح أن نابولي يستعد لدخول سوق الانتقالات الصيفي، من أجل البحث عن مهاجم جديد بعد إصابة لوكاكو.

وتعرض لوكاكو للإصابة خلال مباراة نابولي الودية أمام أولمبياكوس اليوناني، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.