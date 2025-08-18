نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوناتي على أعتاب الرحيل عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات مستقبل إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، مفتوحًا على كافة الاحتمالات، في ظل تحركات متسارعة في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.

كوناتي على أعتاب الرحيل عن ليفربول

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، لن يسمح ليفربول برحيل كوناتي مقابل أقل من 50 مليون يورو، رغم أن عقده مع الفريق يمتد حتى صيف 2026.

ويأتي هذا الموقف في ظل القلق داخل أنفيلد من تكرار ما حدث مع ترينت ألكسندر أرنولد مؤخرًا، حيث لم يُستبعد أن يتحرك ريال مدريد بعرض رسمي لضم كوناتي.

وكان ليفربول قد حسم بالفعل، التعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني (18 عامًا) من بارما مقابل 31 مليون يورو، كخطوة لتعزيز دفاعاته تحضيرًا لمستقبل قد يكون من دون كوناتي، وربما أيضًا من دون فان دايك، الذي جدد عقده حتى 2027 لكنه بلغ 34 عامًا.

كما يضع الريدز ضمن حساباته، المدافع مارك جيهي من كريستال بالاس، وهو الاسم الذي تجنّب المدرب آرني سلوت، الحديث عنه قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب البريميرليج.

على الجانب الآخر، يراقب ريال مدريد، الموقف عن كثب، حيث يضع كوناتي بقوة على راداره.

وترك الملكي، مقعدًا فارغًا في الفريق الأول، بعدما سجّل ماستانتونو مع الكاستيا، في إشارة إلى إمكانية تدعيم الصفوف لاحقًا.

ويمتلك المدرب تشابي ألونسو 5 مدافعين في قائمته الحالية، لكن الشكوك تحيط بمستقبل أنطونيو روديجر عقب مونديال الأندية، بينما يظل أداء ديفيد ألابا بعد عودته من الإصابة مجهولًا، علمًا بأن عقودهما تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

ريال مدريد، الذي أنفق حتى الآن 178 مليون يورو على التعاقدات هذا الصيف، لا ينوي الدخول في مزايدات مالية كبيرة، لكنه يرى أن صفقة بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليون يورو قد تكون ممكنة ومناسبة للميزانية.

وفي الوقت نفسه، فإن الحصول على اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده، سيُجنّب النادي، دفع قيمة انتقال، لكنه سيتطلب مكافأة توقيع ضخمة.

ومع بقاء 17 يومًا على إغلاق الميركاتو، وبداية الموسم التي قد تكشف عن احتياجات جديدة للأندية، يبقى ملف كوناتي مفتوحًا، بين مطالب ليفربول المرتفعة ورغبة ريال مدريد في استغلال الفرصة.