أرنو كاليمويندو ينضم لصفوف نوتنجهام فوريست

عزز نوتنجهام فوريست الإنجليزي صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أرنو كاليمويندو، قادمًا من رين بعقد يمتد لخمس سنوات، وفق ما أعلنه النادي رسميًا.

ورغم أن فوريست لم يكشف عن قيمة الصفقة، فإن تقارير إعلامية متخصصة قدرتها بنحو 30 مليون يورو.

ويخوض كاليمويندو (23 عامًا)، الذي تدرج في أكاديمية باريس سان جيرمان، تجربته الأولى خارج فرنسا بعد محطات سابقة مع سان جيرمان ولانس ثم رين منذ عام 2022، حيث تألق في الموسم الماضي بتسجيله 17 هدفًا في الدوري الفرنسي.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا مستعد للتحدي، وأشعر بأنني أمتلك الخبرة الكافية. قدمت موسمًا جيدًا مع رين حيث سجلت الأهداف وصنعت تمريرات حاسمة، لكنني أطمح للمزيد وأرغب في الارتقاء هنا مع فوريست إلى مستوى أعلى".

وينتظر أن يخوض الفرنسي منافسة قوية على مركز رأس الحربة في الفريق، خاصة مع النيوزيلندي كريس وود الذي افتتح الموسم بقوة بتسجيل ثنائية في شباك برنتفورد (3-1) بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أنهى الموسم الماضي برصيد 20 هدفًا.