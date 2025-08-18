صحم وبهلاء فـي لقاء التحدي والرستاق يتربص بصحار

فـي ثالث أيام دورينا

كتب ـ صالح البارحي :

في ثالث أيام دورينا ، تشهد أمسية مواجهتين لا عنوان لهما سوى التحدي والإصرار ، فالفرق الأربعة مرت بظروف عصيبة في الموسم الماضي على وجه التحديد ، وبات عليها مخالفة واقعها الذي كانت عليه ، وتسجيل بداية جيدة ومختلفة عما أنهت عليه الموسم المنصرم ، فالوقت والظروف قد لا تخدمك في كل مرة والنتائج من الممكن جدا ان تخذلك بصورة قد لا ترضي طموحاتك بأي حال من الأحوال.

اليوم هناك لقاء صحم وبهلاء في السادسة مساء على ساحة مجمع صحار ، واللقاء الآخر سيجمع بين الرستاق وصحار في الثامنة والنصف على ملعب مجمع الرستاق ، فيما تختيم مباريات الاسبوع الاول بلقاء وحيد يقام غدا بين السيب والخابورة في السابعة والنصف على ارضية استاد السيب ليختتم به الاسبوع الاول ثم التوقف الطويل من أجل عيون منتخبنا الوطني الاول ولمدة تقترب من الشهر للاستعداد للاستحقاقات القادمة وبالتالي تتفرغ الاندية لمباريات كأس الاتحاد بإذن الله تعالى .

تنافس وإثارة

الفرق الأربعة تعرف بعضها البعض تماما ولديها كل التفاصيل رغم اختلاف بعض الأسماء والاجهزة الفنية كذلك ، الامر الذي يبشر بمباراتين تنافسية ومثيرة رغم انني اشك في تقديم المستوى الفني المأمول ، فالظروف معروفة ومتشابهه إلى حد بعيد وهي قلة فترة الاعداد والمباريات الودية التحضيرية .

واقع الحال بالنسبة للفرق الأربعة يقول بأنها لن تكون من الفرق المنافسة على اللقب وهذا هو ديدنها في كل موسم ، وستكتفي بلعب دور الوسط وربما التهديد بالسقوط الاولى ، فالكتاب يقرأ من عنوانه كما يقال ، ما نطلبه من الفرق اليوم هو محاولة تقديم مستوى يرضي طموحات الوسط الرياضي والجماهير التابعة للفرق الأربعة بصفة خاصة والجماهير العمانية بصفة عامة ، إلا أنني أدرك تماما بأن ضعف الاعداد سيكون عائقا في هذا الجانب .

النقاط الثلاث هي مطمع الفرق لتسجيل دخول دورينا بصورة مثالية قبل الخضوع لفترة التوقف الاجبارية والعمل على الاستفادة منها في إكمال المشوار والانطلاقة الجيدة بعد ذلك ، المستويات متقاربة والاسماء المتواجدة بالفرق الأربعة ليست سوبر ستار ما يعني ان التوقع بترجيح كفة على اخرى ليست في محلها ، وبالتالي الترقب لما ستسفر عنه النتائج مساء اليوم بإذن الله تعالى .

الجماهير ليست في افضل حال ، بل على العكس تماما ، حيث تخلت عن كل ادوارها وتركت فرقها تعاني الامرين بعد ان فقدت واحد من اهم عناصر النجاح ، عموما وكما اسلفت ، فإن الكفة متساوية تماما وليس هناك ما يصنع الفارق بين هذه الفرق ، علينا الترقب والانتظار .

فوز النهضة والشباب

استهل نادي النهضة وصيف دوري عمانتل في الموسم الماضي مشواره بالفوز على نادي سمائل بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين مساء امس الاول على ملعب المجمع الرياضي بالبريمي ضمن الجولة الافتتاحية لدوري النخبة للموسم الرياضي 2025/‏2026 سجل اهداف النهضة كل من ثاني الرشيدي و احمد الكعبي وحمد الحبسي .

وفي المباراة الثانية تفوق الشباب على عبري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الطرفين مساء امس الاول على ملعب استاد السيب الرياضي ضمن الاسبوع الاول لدوري النخبة الشوط الاول انتهى بتقدم الشباب 1/‏صفر سجلة عاهد الهديفي وعزز الشباب تقدمه بتسجيلة الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد الغافري وقلص عبري الفارق بتسجيلة الهدف الاول عن طريق اللاعب المحترف بيسان جاكويس ليحد الشباب أول ثلاث نقاط له في الدوري .