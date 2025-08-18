انطلاق بطولة شرطة عمان السلطانية للرماية

انطلقت صباح أمس فعاليات بطولة شرطة عُمان السلطانية للرماية، على ميدان الرماية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى، وتشهد البطولة هذا العام مشاركة 28 فريقًا من فئة الضباط، و53 فريقًا من فئة الأفراد، إلى جانب 24 فريقًا من الشرطة النسائية، في منافسات تهدف إلى إبراز الكفاءة والاحترافية في استخدام الأسلحة، وتعزيز الروح التنافسية بين منتسبي شرطة عمان السلطانية.

الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام تشهد استحداث مسابقة رماية الأهداف بالمسدس بيد واحدة، ومسابقة التارجت سبرنت، في خطوة تعكس التوجه المستمر نحو تطوير مسابقات الرماية وتحديث أساليب التدريب بما يتماشى مع أفضل المعايير الشرطية العالمية.

وتُعد بطولة الرماية من الفعاليات السنوية البارزة التي تنظمها شرطة عُمان السلطانية، وتهدف من خلالها إلى تنمية القدرات التكتيكية للرماة وصقل المهارات الفردية باستخدام الأسلحة الخفيفة ، وتعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مختلف المهام الأمنية بكفاءة واقتدار.