توتنهام هوتسبير الإنجليزي يؤكد تجديد عقد مدافعه جيد سبنس

وقع جيد سبينس مدافع فريق توتنهام عقدا جديدا طويل الأمد مع ناديه الإنجليزي.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن سبينس /25 عاما/ أحرز هدفين في 42 مباراة بقميص توتنهام بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم منذ انضمامه من ميدلسبره عام 2022.

أضافت أن سبينس شارك في فوز توتنهام على بيرنلي 3 / صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وكذلك في مباراة السوبر الأوروبي التي انتهت بخسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بعد التعادل 2 / 2 يوم الأربعاء الماضي.

وجدد سبينس تعاقده مع توتنهام بعد موسم رائع مع الفريق، علما بأن العقد الذي وقعه في أكتوبر الماضي، كان ممتدا حتى عام 2028.

لعب (جيد) 35 مباراة في موسم 2024 / 2025، وشارك في مباراة كاملة لأول مرة في ديسمبر الماضي، وذلك بعد عامين ونصف من انضمامه للفريق اللندني.

وسبق أن أعار توتنهام لاعب منتخب إنجلترا السابق للشباب تحت 21 عاما إلى أندية رين الفرنسي وليدز يونايتد الإنجليزي وجنوه الإيطالي.