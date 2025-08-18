نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آدم وارتون خارج حسابات ريال مدريد بسبب مطالب كريستال بالاس ودخول مانشستر يونايتد على الخط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد التحرك بحذر في سوق الانتقالات الصيفية، وسط أنباء عن اهتمامه بخدمات لاعب الوسط الإنجليزي آدم وارتون، نجم كريستال بالاس. ورغم ذلك، تؤكد تقارير صحفية بريطانية أن الصفقة باتت شبه مستحيلة في ظل المطالب المالية المرتفعة للنادي اللندني، ودخول مانشستر يونايتد بقوة في الساعات الأخيرة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن كريستال بالاس يطلب ما يقارب 80 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب، وهو مبلغ لا تنوي إدارة فلورنتينو بيريز دفعه، خصوصًا بعد الاستثمارات الضخمة التي خصصت مؤخرًا لتطوير ملعب سانتياغو برنابيو، والتي جعلت الإنفاق الصيفي يصل إلى أرقام غير مسبوقة منذ عام 2019.

المنافسة مع مانشستر يونايتد تزيد الأمور تعقيدًا، إذ يملك "الشياطين الحمر" قوة مالية كبيرة رغم أزماتهم الرياضية المستمرة منذ 2013، ما يجعل انتقال وارتون إلى الدوري الإسباني خيارًا بعيد المنال في الوقت الحالي.

ريال مدريد يركز على أوساسونا

بعيدًا عن التكهنات، يضع الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو كامل تركيزه على المواجهة الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام أوساسونا، المقررة مساء الثلاثاء 19 أغسطس على أرضية سانتياغو برنابيو.

هزيمة مانشستر يونايتد تزيد الغموض

من جانب آخر، تلقى مانشستر يونايتد هزيمة أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي، وهو ما قد يدفع الإدارة لتسريع تحركاتها في السوق لتعزيز صفوف الفريق، وربما التقدم بعرض رسمي لضم وارتون قبل إغلاق نافذة الانتقالات الأوروبية.

وبين ترقب مدريد وحركة يونايتد، يبقى مستقبل وارتون مفتوحًا، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من السوق الصيفي

