نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من ارتيتا بعد الانتصار على مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال تصريحات نارية عقب نهاية المباراة التي جمعته ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي.

اقيمت مباراة ارسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي، يوم الأحد الموافق 17 اغسطس في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد ارسنال بفوز الثاني بنتيجة هدف واحد دون رد، رغم سيطرة وافضلية من الشياطين الحمر إلا أن لم يستطع ترجمتها إلى هدف.



ارتيتا يتوعد فرق الدوري الانجليزي

قال مـيـكـيـل ارتـيتا: حان الوقت للانفجار الآن مثل البركان الجاهز للثوران، نريد أن نفوز في كل مباراة بلا استثناء ولا شك أننا سنواصل على هذا النهج،ولكن مع ذلك الحماس والنار الممزوجة بمتعة اللعب معًا

كان من الرائع الفوز بالمباراة، أن نأتي إلى هنا مع هذه الأجواء الرائعة والتعاقدات الجديدة. علينا أن نكون متواضعين.

أنظر إلى وجوه اللاعبين وأرى أنهم يريدون المزيد. نعلم أننا أفضل بكثير من لحظات لعبنا فيها. أعتقد أنه قبل مجيئي إلى هنا، مرّ 18 أو 20 عامًا منذ فوزنا في أولد ترافورد، لكننا الآن نأتي إلى هنا ونفوز مرات عديدة وما زلنا غير راضين. علينا أن نكون حذرين ضد فريق يمتلك السرعة في الخط الأمامي ليهدد مرمى الخصم بهذه الطريقة.

أنا سعيد جدًا للغاية بزوبيمندي وجيوكيريس، فقد كان لهما تأثير كبير على المباراة. البعض ما زالوا بعيدين عن افضل مستوياتهم، لكننا سنصل إلى هناك."

