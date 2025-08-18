نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء مميزة في تدريبات ريال مدريد.. ألونسو يفصل بين ماستانتوونو وأرنولد بعد تألقهما المثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة ريال مدريد الرياضية في فالديبيباس يومًا حافلًا بالعمل والمرح، بعدما اضطر المدرب تشابي ألونسو إلى إيقاف الحصة التدريبية وإبعاد كل من فرانكو ماستانتوونو وترنت ألكسندر-أرنولد عن أحد التمارين، وسط ضحكات وتصفيق زملائهم.

القصة لم تتعلق بأي خلاف أو مشادة، بل جاءت نتيجة للتألق الكبير الذي أظهره اللاعبان في تمرين خاص بالتمريرات والعرضيات. فكل كرة كان يرسلها الثنائي كانت تتحول إلى هدف محقق، ما دفع ألونسو للتدخل بروح الدعابة قائلًا لهما: "اذهبا للراحة قليلًا، لا توجد طريقة لإيقافكما!".

هذا المشهد منح الحاضرين لمحة عما يمكن أن يقدمه الثنائي الجديد بقميص ريال مدريد، في وقت ينتظر فيه الجميع ظهورهما الأول في ملعب سانتياغو برنابيو خلال مواجهة أوساسونا المرتقبة.

صراع محتمل بين ألكسندرأرنولد وكارفاخال

أحد أبرز الملفات التي سيواجهها ألونسو هذا الموسم هو تحديد هوية الظهير الأيمن الأساسي. فقد جاء ترنت كصفقة نجمية ليؤكد مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم، بينما يسعى داني كارفاخال إلى استعادة مستواه بعد معاناته مع الإصابة في الموسم الماضي.

ماستانتوونو: حلم الطفولة يتحقق

من جانبه، عبّر النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتوونو، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ18، عن سعادته الغامرة بارتداء قميص الميرينغي، قائلًا: "أنا سعيد جدًا. لطالما حلمت باللعب في ريال مدريد، واليوم يتحقق ذلك. أشكر الجماهير على الحب الكبير الذي أظهروه لي. عندما وصلت إلى مدريد، ركزت كل تفكيري على هذا النادي العظيم. أنا لاعب هجومي، أعتمد على قدمي اليسرى وأميل للعب من الجهة اليمنى… وسأبذل قصارى جهدي حتى أترك بصمتي ويشعر المشجع المدريدي أنني واحد منهم."

وبين الحماس الكبير والتوقعات العالية، يبدو أن ريال مدريد مقبل على موسم مليء بالرهانات المثيرة، أبرزها ظهور نجومه الجدد وتأثيرهم في مشروع ألونسو الجديد.

