يايسله: أشعر بالامتنان للسعودية.. وأتمنى حضور كأس العالم 2034

أكد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي جاهزية فريقه لمواجهة القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، معربا في الوقت ذاته عن سعادته للعمل في المملكة.

ويلتقي الأهلي مع القادسية، يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي تستضيفه هونج كونج خلال الفترة من 19إلى 23 أغسطس الجاري، وينطلق غدا الثلاثاء بمواجهة الاتحاد والنصر لحساب نصف النهائي الأول.

قال يايسله في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين "المنافس جيد جدا ولدينا الثقة لمواجهة هذا التحدي، قمنا بتحضيرات جيدة وأتحلى بالإيجابية قبل انطلاق الموسم".

أضاف مدرب الأهلي أنه يعرف المنافس جيدا، مؤكدا أنها ستكون مواجهة مثيرة، رغم أنه لم يكن مخطط لها لكنه شدد على أن الأهلي ما دام وصل إلى هنا فإن هدفه دائمًا تحقيق البطولة.

وبسؤال عما قاله مدرب القادسية بشأن أحقية فريقه بالتأهل المباشر إلى النهائي بعد اعتذار الهلال عن عدم المشاركة، رد يايسله "لا أستطيع التحدث عما قاله زميل أو منافس، نحن مستعدون من جميع النواحي".

في سياق آخر، أعرب المدرب الألماني عن امتنانه لتواجده في السعودية، مشيرا إلى أن الدوري يتطور بشكل سريع نظرا للجهد الكبير الذي يبذله القائمون على كرة القدم في المملكة، مضيفا "أتمنى أن يمنحني الله العمر لحضور كأس العالم 2034 في السعودية".

وعن انتقال شارة القيادة للحارس إدوارد ميندي رغم وجود اللاعب فرانك كيسيه، وما إذا كان ذلك بسبب وجود خلاف، قال يايسله "لا يوجد مشكلة على الإطلاق، بعد رحيل فيرمينيو قررنا وضع القرار للاعبين بالتصويت، بوضع عدد من الخيارات مثل ميندي وكيسيه ومجرشي وإيبانيز، واللاعبون رأوا أن ميندي هو القائد المثالي للمجموعة".

وبسؤاله عن إمكانية إبرام صفقات جديدة هذا الصيف، أجاب يايسله في ختام تصريحاته "لا أود الخوض في سوق الانتقالات، الفترة مازالت مفتوحة وتركيزنا فقط على مواجهة القادسية والسوبر السعودي".