نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوناتي يقترب من ريال مدريد وسط مؤشرات على رحيله عن ليفربول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لا يزال المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي ضمن أولويات ريال مدريد لتدعيم الخط الخلفي، حيث يواصل النادي الملكي متابعة وضعه مع ليفربول. وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الإنجليزي في عام 2026، ما يفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى سانتياغو برنابيو في صفقة قد تشبه كثيرًا سيناريو ترنت ألكسندر-أرنولد.

تقارير صحفية متعددة أكدت أن كوناتي أبلغ إدارة ليفربول برغبته في خوض تجربة جديدة بقميص الميرينغي، فيما زاد الغموض تصريحات القائد الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي لمح بعد مباراة فريقه في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي إلى احتمال حاجة الريدز لتعزيزات دفاعية، في إشارة واضحة إلى مستقبل زميله الفرنسي.

وبحسب التقديرات، فإن الصفقة قد تُحسم في صيف 2026 بشكل مجاني حال لم يتوصل اللاعب لاتفاق لتمديد عقده، إلا أن إدارة ليفربول تسعى لتفادي هذا السيناريو وربما تدرس العروض المتاحة قبل نهاية السوق الحالية.

مدريد يراقب عن قرب

مصادر مقربة من النادي الملكي أكدت لـ Defensa Central أن كوناتي متحمس للغاية لفكرة ارتداء القميص الأبيض، في وقت يرى فيه المسؤولون في مدريد أن الصفقة قد تكون محورية في ظل تقدم روديغير ودافيد ألابا في العمر، وغموض مستقبل إيدير ميليتاو بعد إصابتيه الخطيرتين في الركبة.

ومع أن ريال مدريد عزز دفاعه هذا الصيف بضم دين هويخسن، ترنت ألكسندر-أرنولد وألفارو كارّيراس، إلا أن إدارة فلورنتينو بيريز تدرك أن العمل لم يكتمل بعد، وأن التعاقد مع كوناتي قد يمثل خطوة استراتيجية لمستقبل الفريق.

