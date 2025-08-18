نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغربي عموتة يتساوى مع فييرا في أسرع إقالة بالدوري الإماراتي للمحترفين في المقال التالي

دخل المغربي الحسين عموتة مدرب فريق الجزيرة الإماراتي السابق، والذي تمت إقالته عقب الخسارة في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي لكرة القدم أمام فريق خورفكان بنتيجة 2 / 3، مساء أمس الأحد، في قائمة الأسرع إقالة في تاريخ المسابقة.

وتعتبر إقالة الحسين عموتة البالغ من العمر 55 عاما، هي الثانية في تاريخ الدوري الإماراتي بعد الجولة الأولى متساويا في ذلك مع البرازيلي جورفان فييرا، مدرب فريق كلباء الذي أقيل بعد الجولة الأولى لموسم 2018 / 2019.

وقبل أن تتم إقالة المدرب المغربي من الجزيرة وصف خسارة فريقه أمام خورفكان بـ "المخيبة"، وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء " النتيجة مخيبة للآمال، وطموحنا كان كبيرا بحصد النقاط الثلاث، وارتكبنا الأخطاء التي توقعناها وعملنا على معالجتها، خاصة على مستوى المرتدات، كنا نعلم أن المنافس سيعتمد على هذا الأسلوب، ومع ذلك ضُربنا مرتين، وفي المقابل أهدرنا العديد من الفرص".

وبعد هذه النتيجة التي جاءت صادمة، قام نادي الجزيرة بإصدار بيان رسمي على منصة (إكس) الخاصة به قال فيها "تُعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن إنهاء التعاقد مع مدرب الفريق الأول الحسين عموتة وطاقمه المساعد، متوجهة لهم بخالص الشكر والتقدير على ما قدموه خلال الفترة الماضية، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة".

وكان عموتة قد تولى تدريب الجزيرة مطلع الموسم الماضي 2024 / 2025، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الرابطة، كما وصل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وأنهى الدوري في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وسبق للمدرب الحسين عموتة أن قاد منتخب الأردن إلى احتلال المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، والتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026، كما سجل العديد من النجاحات مع السد القطري والوداد المغربي محليا وقاريا.