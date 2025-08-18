فوز بلباو وإسبانيول وخيتافي في الليغا
حقق أتلتيك بلباو فوزاً مثيراً على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ثلاثية بلباو كل من نكولاس ويليام في الدقيقة (36)، ومروان سنادي (43)، وروبر نافارو (81)، بينما سجل هدفي إشبيلية دودي لوكيباكيو (60) ولوسيان أغومي (72).
بالنتيجة وضع بيلباو ثلاث نقاط في رصيده فيما بقي إشبيلية من دون نقاط.
وفي الجولة ذاتها، تغلب اسبانيول على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، سجلهما مارك روبيو في الدقيقة (73) وبيري ميلا (84)، بينما سجل هدف أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز في الدقيقة (37).
كما فاز خيتافي على سيلتا فيغو بهدفين دون رد، سجلهما ليسو في الدقيقة (47)، وكريستانتوس (72).
وتستكمل الجولة بلقاء إلتشي مع ريال بيتيس، وريال مدريد مع ضيفه أوساسونا اليوم الثلاثاء.
وكان برشلونة حامل اللقب قد افتتح "الليغا" بالفوز على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز بلباو وإسبانيول وخيتافي في الليغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.