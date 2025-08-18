فوز بلباو وإسبانيول وخيتافي في الليغا

فوز بلباو وإسبانيول وخيتافي في الليغاحقق أتلتيك بلباو فوزاً مثيراً على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ثلاثية بلباو كل من نكولاس ويليام في الدقيقة (36)، ومروان سنادي (43)، وروبر نافارو (81)، بينما سجل هدفي إشبيلية دودي لوكيباكيو (60) ولوسيان أغومي (72).

بالنتيجة وضع بيلباو ثلاث نقاط في رصيده فيما بقي إشبيلية من دون نقاط.

وفي الجولة ذاتها، تغلب اسبانيول على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، سجلهما مارك روبيو في الدقيقة (73) وبيري ميلا (84)، بينما سجل هدف أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز في الدقيقة (37).

كما فاز خيتافي على سيلتا فيغو بهدفين دون رد، سجلهما ليسو في الدقيقة (47)، وكريستانتوس (72).

وتستكمل الجولة بلقاء إلتشي مع ريال بيتيس، وريال مدريد مع ضيفه أوساسونا اليوم الثلاثاء.

وكان برشلونة حامل اللقب قد افتتح "الليغا" بالفوز على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد.