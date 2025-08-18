أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد في معقله

أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد في معقلهأعلن أرسنال عن نفسه باكراً، وأسقط غريمه مانشستر يونايتد في معقله "أولد ترافورد"، بالفوز عليه 1-0، وذلك في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 13 من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس ليهدي فريقه أول 3 نقاط في مشوار "البريميرليغ".

وفي مباراة ثانية استهل تشلسي، المتوج بلقب مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة، مشواره بتعادل من دون أهداف على أرضه أمام جاره كريستال بالاس.

وفي مباراة ثالثة تغلب نوتنغهام فوريست (الذي كان الموسم الماضي من المنافسين على البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قبل أن يحل في النهاية سابعا)، على ضيفه برنتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل كل من النيوزيلندي كريس وود في الدقيقتين (5 و45+2) والسويسري دان ندوي (د.42) أهداف نوتنغهام، بينما سجل البرازيلي إيغور تياغو (د.78 من ركلة جزاء) هدف برنتفورد.