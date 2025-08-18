نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. عرباوي يمي يمي.. الحضري طار.. عيد ميلاد استاد العاصمة.. إبراهيم ڤوي.. شكرًا الداخلية.. إسلام عن عن.. رصاصة فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

خاف يا هاني

أزمة طرد محمد هاني لاعب الأهلي، سلكت طريقًا آخر! من طرد عادي لسب دين لتهديد مباشر “أنا عرباوي” وعلى رأي العبقري حسن حسني لحماد هلال “خاف يا عيد يمي يمي” الحقيقة المحصلة النهائية أن بعض الحكام يحتاجون “جلسات نفسية”

هروب الحضري

التريند جنن الناس! هجوم الإعلامية سهام صالح على عصام الحضري مدعية هروبه من الظهور معها في برنامج الكلاسيكو! “ده تريند ولا حقيقي؟ لو حقيقي طب ما ده الطبيعي"

عيد ميلاد العاصمة

الحقيقة أنا مستغرب كيف يكون استاد العاصمة الإدارية بهذا الجمال وبهذه السعة الجماهيرية الكبيرة والنجيلة الجميلة لا يكون ملعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب “أكيد شايلينه لعيد ميلاد بس يا ترى مين؟”

إبراهيم “فوي فوي فوي”

في فيلم "فوي فوي فوي* لجأ الفنان محمد فراج أن يصطنع العمى لكي يسافر بولندا مع فريق كفيف ويهرب من مصر.. هذا ما رأيته في وجه إبراهيم عادل نجم بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي أثناء جلوسه أسفل قدم النني على دكة البدلاء.

شكرًا الداخلية

الله يرحمك يا دينا علاء.. لاعبة الجودو التي افتدت أطفالها بحياتها بعد أن تلقت 3 طلقات نارية من زوجها “وهنا عاوز أشكر وزارة الداخلية على فلسفتها الجديدة شكرًا بجد للي بص على المستقبل!" وأتمنى الكشف المخدرات يتسع رقعته في كل شبر بمصر”

إسلام سابق

رأيت منشورًا يهاجم زميلنا الإعلامي إسلام صادق عضو مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، بسبب أنه أعلن نقل مباراة فريقه مع الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس.. رغم عدم الإعلان عن نقلها بشكل رسمي! “إسلام سابق أنت زعلان ليه؟ الصحافة فن مش عن عن”

رصاصة فتوح

بيان اعتذار أحمد فتوح المكتوب له حلو! لكن هل أنت مؤمن بما كتب يا فتوح؟ يا راجل موهبتك صعبانه علينا وأنت لا؟ “عامة الرصاصة لا تزال في جيبك وأنا متأكد إنك ستطلقها على نفسك مرة أخرى وأتمنى تخذلني!”

رسالة إلى الوالي

وحشنا هاني حتحوت.. شئت أم أبيت أرى حتحوت رمانة ميزان الإعلام الرياضي، من مهنية لأداء لبساطة والأعظم من ذلك لتفجير قضايا ليس تغريدات فالصو “منتظرين ظهورك السهل الممتنع، على الشاشة يا برنس”

