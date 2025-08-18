نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره الإتحاد السكندري وذلك في افتتاحية الجولة الثالثة من عمر الدور المصري الممتاز "دوري نايل".

وكشفت اللجنة الرئيسية عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده طارق مجدي.

ويعاونه كلا من شريف عبد الله مساعد أول، محمد عزاري حكما ثان، ويتواجد إبراهيم محجوب حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى مدحت ويعاونه محمد أحمد الشناوي.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد السلام.

وتنقل أحداث المباراة في مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.

