نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد البنك الأهلي لمواجهة نظيره كهرباء الإسماعيلية وذلك في افتتاحية الجولة الثالثة من عمر الدور المصري الممتاز "دوري نايل".

وكشفت اللجنة الرئيسية عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده محمد الغازي.

ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول، محمد أبو رحاب مساعد ثان، ويتواجد جبل السيد عطية.

ويتواجد علاء صبري حكما لتقنية الفيديو ويعاونه هشام ربيع.

موعد مباراة البنك الأهلي وكهرباء القاهرة والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل أحداث المباراة في مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.

