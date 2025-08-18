نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة محمود بسيوني تقود مباراة بيراميدز والمصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي المصري لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك في افتتاحية الجولة الثالثة من عمر الدور المصري الممتاز "دوري نايل".

وكشفت اللجنة الرئيسية عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده محمود بسيوني.

ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، هاني خيري مساعد ثان، ويتواجد أحمد جمال حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عبد العزيز السيد وطارق مصطفى.

موعد مباراة المصري وبيراميدز والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد السويس الجديد.

وتنقل أحداث المباراة في مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.

