طاقم حكام مباراة فاركو وطلائع الجيش

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد حرس الحدود.

ويعاونه كلا من احمد عبد الغني مساعد أول، محمد سعيد شيكا، ويتواجد محمد ممدوح حكما رابعا في المباراة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع