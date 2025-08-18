نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة فاركو وطلائع الجيش في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي فاركو لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك في افتتاحية الجولة الثالثة من عمر الدور المصري الممتاز "دوري نايل".
وكشفت اللجنة الرئيسية عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده محمود وفا.
ويعاونه كلا من احمد عبد الغني مساعد أول، محمد سعيد شيكا، ويتواجد محمد ممدوح حكما رابعا في المباراة.
موعد مباراة فاركو وطلائع الجيش والقنوات الناقلة
تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد حرس الحدود.
وتنقل أحداث المباراة في مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.