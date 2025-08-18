نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التجاري الدولي CIB يتحول لرعاية كل الرياضات بعد مسيرة ناجحة مع الاسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر البنك التجاري الدولي CIB التحول في استراتجيته للشراكة والرعاية الرياضية من رعاية لعبة الاسكواش فقط إلى رعاية كل أنواع الرياضة في مصر وإفريقيا.

واحتفالا بمرور ٥٠ عاما على تأسيس البنك، قررت إدارة البنك، التوسع في استراتيجية دعم الرياضة من الاقتصار على رعاية الاسكواش إلى دعم ورعاية مختلف الرياضات من أجل تشجيع النشاط الرياضي في مصر وإفريقيا.

وخاض CIB على مدار السنوات الأخيرة مسيرة رائعة في دعم ورعاية رياضة الاسكواش في مصر، وهو ما حقق من خلاله انتشار مبهر وانجازات كبيرة للعبة بعد تتويج المنتخبات المصرية بكأس العالم للرجال والسيدات والناشئين، وتشارك لاعبو ولاعبات مصر صدارة التصنيف العالمي وحققوا ألقاب العديد من البطولات الدولية، واحتضنت مصر برعاية CIB العديد من بطولات الاسكواش العالمية.

وتدعم الاستراتيجية الجديدة توجه البنك في دعم الرياضة بشكل كامل في مختلف اللعبات لمواصلة المجهودات في تشجيع الشباب والاستثمار في تحسين جودة أهم عناصر الحياة المجتمعية والصحة العامة في مصر وإفريقيا، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية واللاعبين المصريين.

وتبدأ الفعاليات برعاية بطولة مبتكرة في لعبة كرة الروندو حيث يحتفل البنك بمرور ٥٠ عاما على إنشائه بإقامة مباريات تلك اللعبة لأول مرة في العالم وهي فكرة مصرية خالصة بممارسة كرة القدم في ملعب دائري على الشاطئ الرملي بالساحل الشمالي.

وتحظى البطولة المبتكرة للروندو بمشاركة ألمع نجوم الكرة المصرية مثل حازم إمام وحسام غالي وأحمد حسن ومحمد فضل وعماد متعب وعصام الحضري ووليد سليمان ومحمد بركات وسيد معوض وآخرين.

ومن المنتظر أن يواصل البنك مبادراته في هذا القطاع قريبا بالإعلان عن المزيد من الرعايات والشراكات الرياضية في مصر وإفريقيا.