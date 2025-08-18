نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة غضب داخل نادي الزمالك بسبب الأداء الباهت أمام المقاولون العرب، رغم أنه استمرار لنفس المستوى أمام سيراميكا كليوباترا لكن الفارق هو ان الفريق الأبيض حقق الفوز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل مع جون إدوارد لمعرفة أسباب الأداء في لقاء المقاولون العرب، والمدير الرياضي بعد المباراة توجه لغرفة الملابس وقام بمعاتبة اللاعبين على المستوى المتراجع.

وأضاف: جون إدوارد قال للاعبين أن المستوى لم يكن مقبولًا ولم تكن هناك فرص، ولم يتحقق الفوز في النهاية، وهو أمر غير مقبول.

وأكمل: كان هناك لوم أيضًا تجاه الجهاز الفني بقيادة فيريرا، والزمالك لم يستغل الدفعة الكبيرة بعدما حقق الانتصار في الجولة الأولى، لكن البعض طالب أيضا بالصبر لأن المشروع الرياضي داخل النادي لازال جديدًا ويحتاج الفريق لمزيد من الانسجام والتأقلم.

وزاد: يانيك فيريرا ظهر أيضا عصبيًا في المؤتمر الصحفي، ورفض مقولة "هارد لك" لأنه لم يخسر، بل خرجت المباراة بالتعادل. وكان المدرب يشعر ببعض الآلام.

وتابع: هل سيتحمل فيريرا الضغوط الكبيرة في الزمالك، هناك مؤشرات غير إيجابية ولن يتم الجزم بأي شئ في الوقت الراهن. فهل سيتحمل المدرب البرتغالي تلك الضغوط.