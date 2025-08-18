نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: شيكو بانزا يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن شيكو بانزا لاعب فريق الزمالك هو مكسب للفريق، ويحتاج للالتزام فقط وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني. وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: شيكو بانزا ارسل اعتذار عبر جروب الواتس آب للجهاز الفني بقيادة فيريرا وعبدالناصر محمد مدير الكرة ووعد بالالتزام بكافة التعليمات. وأضاف: بعد اعتذار شيكو بانزا سيعود لحسابات الجهاز الفني للمواجهة القادمة في الدوري المصري أمام مودرن سبورت.