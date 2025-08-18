الرياضة

بعثة كوماندوز اليد تغادر القاهرة إلى رومانيا فجر الاثنين لخوض بطولة ودية

0 نشر
0 تبليغ

بعثة كوماندوز اليد تغادر القاهرة إلى رومانيا فجر الاثنين لخوض بطولة ودية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة كوماندوز اليد تغادر القاهرة إلى رومانيا فجر الاثنين لخوض بطولة ودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة  اليد بنادي الزمالك، القاهرة فجر غدٍ الاثنين، متوجهة إلى رومانيا، من أجل خوض معسكر إعداد والمشاركة في دورة (CUPA Poli ) الرومانية الودية.
ويأتي معسكر رومانيا، في إطار استعدادات كوماندوز يد الزمالك للموسم الجديد.
ويخوض الفريق مباراة ودية خلال معسكره، برومانيا، ثم يشارك في البطولة الودية، التي تضم معه فرق: "سسما بوخارست الروماني وإي سي إم تيميشوارا الروماني وآر كي ميتالوبلاستيكا الصربي".


ويستعد يد الزمالك لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين.. حيث يخوض البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم مع كوماندوز اليد كلًا من: برشلونة الإسباني وهانديبول توباتي البرازيلي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا