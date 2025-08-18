نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور: جددت للزمالك دون شروط.. وهدفي اللعب مع الفريق الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام عاشور التقي لاعب فريق الزمالك مواليد 2007، عن تفاصيل تمديد تعاقده مع النادي لمدة 5 مواسم.

وأكد اللاعب في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا، أن حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، تحدثوا معه ووالده منذ فترة للاتفاق على التمديد، وقام بالتوقيع دون أي شروط، موجهًا الشكر لهما على المجهود المبذول داخل قطاعات الناشئين.

وأضاف حسام عاشور أنه لم يتردد لحظه في تمديد تعاقده، لأن نادي الزمالك بيته الذي تواجد به من عمر 14 عامًا.

وشدد نجم الزمالك الشاب على أن طموحه المشاركة مع الفريق الأول خلال المستقبل القريب.