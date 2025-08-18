نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صالح: فتوح أخطأ واعتذر.. والزمالك بحاجة له.. والدباغ وألفينا وربيع ثلاثي مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد صالح نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أخطأ واعتذر، وأتمنى عودته للمشاركة في المباريات.

وأكد أحمد صالح لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب متميز و"سوبر"

، والفريق في حاجه له داخل الملعب.

كما تحدث نجم الزمالك عن ثلاثي الفريق الأبيض، الفلسطيني عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا، وأحمد ربيع، قائلًا: " الدباغ لاعب جيد، وألفينا مرحبا لاعب مهاري وشعرنا بخطورة الزمالك الهجومية بعد المشاركة أمام المقاولون العرب، وربيع مميز وأتوقع أن يحجز مكان أساسي في التشكيل".