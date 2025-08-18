نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صالح: من المبكر الحكم على فيريرا.. وأرضية ملعب القاهرة "رائعة لأول مرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، أنه لا يمكن الحُكم حاليا على يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.

وشدد نجم الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، على أن الحُكم على فيريرا لن يكون قبل 5 جولات من بطولة الدوري.

وتحدث أحمد صالح عن أرضية ستاد القاهرة خلال الفترة الحالية قائلًا: " أرضية ملعب القاهرة كانت جيدة، ولأول مرة نراها بهذا الشكل"