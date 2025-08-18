نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الأهلي سيقوم بتحويل قيمة جلب حكام اجانب إلى الجبلاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي سوف يقوم بتحويل المبلغ المالي لاتحاد الكرة من اجل استقطاب حكام اجانب لادارة مواجهة بيراميدز خلال الساعات المقبلة، موضحا ان النادي طالب بضرورة جلب حكام مميزين من الصف الأول في أوروبا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: هناك عدة عروض رسمية وصلت إلى اتحاد الكرة بشأن تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

وأضاف: حتى الآن، هناك امكانية كبيرة لإقامة البطولة في الإمارات، وسوف يتم الاعلان الرسمي عن المكان قريبًا.