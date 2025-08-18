فيتينيا يقود باريس للفوز على نانت

فيتينيا يقود باريس للفوز على نانتاستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز على مضيفه نانت بهدف دون رد، الأحد، في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

ويدين باريس سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيتينيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (67).

ووضع نادي العاصمة الفرنسية 3 نقاط في رصيده قبل أن يستقبل فريق أنجيه بملعب حديقة الأمراء في الجولة المقبلة، فيما بقي نانت من دون رصيد، وسيواجه ستراسبورغ الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية.

وضمن منافسات الجولة الأولى أيضا، فاز أنجيه على باريس أف سي بهدف دون رد، وستراسبورغ على ميتز، وأوكسير على لوريان بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل بريست مع ليل بثلاثة أهداف لمثلها.