فيتينيا يقود باريس للفوز على نانت
استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز على مضيفه نانت بهدف دون رد، الأحد، في الجولة الأولى من منافسات البطولة.
ويدين باريس سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيتينيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (67).
ووضع نادي العاصمة الفرنسية 3 نقاط في رصيده قبل أن يستقبل فريق أنجيه بملعب حديقة الأمراء في الجولة المقبلة، فيما بقي نانت من دون رصيد، وسيواجه ستراسبورغ الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية.
وضمن منافسات الجولة الأولى أيضا، فاز أنجيه على باريس أف سي بهدف دون رد، وستراسبورغ على ميتز، وأوكسير على لوريان بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل بريست مع ليل بثلاثة أهداف لمثلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتينيا يقود باريس للفوز على نانت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.