رضا عبد العال: شيكابالا كان الأحق بالتجديد مع الزمالك من عبد الله السعيد

أحمد جودة - القاهرة



علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المقاولون العرب دون أهداف على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك هو المسؤول الأول عن تعثر الفريق مبكرًا وفقدان نقطتين ثمينتين في بداية الموسم وصراع المنافسة على الدوري، وذلك بسبب التشكيل الخاطئ الذي بدأ به المباراة، وإصراره على الدفع بنبيل عماد دونجا أساسيًا، وكذلك الاعتماد على ناصر ماهر في مركز الجناح الهجومي، بالإضافة إلى إشراك عبد الله السعيد في التشكيل الأساسي رغم أنه لم يعُد قادرًا على ذلك.

وتابع: عبد الله السعيد ليس له دور مع الزمالك في الوقت الحالي، وتواجده في الملعب يجعل رتم الفريق بطيء للغاية، وهناك علامة استفهام حول تجديد تعاقده مع الأبيض، في الوقت الذي تم إجبار شيكابالا على الاعتزال بسبب عامل السن، رغم أن الأخير أفضل من السعيد وكان لديه القدرة على الاستمرار في الملاعب، وكان الأحق بالتجديد من السعيد.