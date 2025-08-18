نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد أمام نظيره إسبانيول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ستيج فرونت"، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

افتتح جوليان ألفاريز أول أهداف اللقاء لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حرة، نفذها ألفاريز بتسديدة مباشرة، سكنت في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 57، بعد تسديدة أرضية من جوليان ألفاريز من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل ميجيل روبيو لصالح إسبانيول في الدقيقة 73، بعد ركلة حرة، نفذها كابريرا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روبيو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف بير ميلا الهدف الثاني لصالح إسبانيول في 85، بعد عرضية من عمر الهلالي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميلان برأسية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس يان أوبلاك.

ترتيب فريقي أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

يحتل الروخي بلانكوس المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، دون نقاط، فيما يأتي فريق إسبانيول في المركز السابع برصيد ثلاث نقاط.