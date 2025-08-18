نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يتفوق على نانت بهدف نظيف في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره نانت، بهدف نظيف ضمن منافسات افتتاح مباريات بطولة الدوري الفرنسي في موسمه الجديد.

وانطلقت أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

حاول لاعبو فريق باريس سان جيرمان في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، فرض السيطرة على نانت واستغلال الفرص لتسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة 42 سدد اللاعب جونتشالو راموس مهاجم فريق باريس سان جيرمان كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات لاعبي باريس سان جيرمان لإحراز هدف التقدم مع استبسال دفاعي من جانب نانت.

أحرز في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، فيتينيا نجم خط وسط باريس سان جيرمان هدف التقدم بعد تسديدة رائعة من تمريرة نونو مينديش.

ثم سجل راموس مهاجم باريس سان جيرمان الهدف الثاني في شباك نانت عند الدقيقة 78 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.