نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق العشري لـ«دوت الخليج»: بداية الدوري مذبذبة والدفاع هو الحل الأمثل أمام الأهلي وإلغاء الهبوط قرار خاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس، وذلك عقب تعادل فريق الزمالك أمام المقاولون العرب دون أهداف، وشهدت الجولة العديد من المتغيرات على الصعيد الفني لفرق الدوري.

أجرى « دوت الخليج الرياضي » حوارًا صحفيا مع طارق العشري المدير الفني السابق للعديد من الفرق المصرية، وذلك للحديث حول بطولة الدوري المصري الممتاز والأندية المصرية.

بدأ العشري حديثه قائلًا: "بداية الدوري المصري الممتاز ليست قوية، بل بداية مذبذبة، والدليل تذبذب أداء الفرق الكبرى في الجولة الأولى والثانية، كذلك قلة عدد الأهداف المسجلة.

وتابع: "قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي كان غير صائب، لأن في حالة تعرض الأندية الجماهيرية إلى نفس الموقف، ستطالب بإلغاء الهبوط مرة أخرى، وهذا الموقف سوف يكون مشكلة متوارثة خلال المواسم المقبلة".

أردف العشري حديثه قائلا: "مباراة الاتحاد السكندري المقبلة أمام الإسماعيلي بمثابة ديربي جماهيري، أتوقع التعادل الأقرب لحسم هذه المباراة".

أكد العشري: "لا يمكن التكهن بالفرق السبعة الكبار في مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية، ولكن بعد المباريات العشر الأوائل، من الممكن فرز الفرق القادرة على المنافسة".

استطرد العشري حديثه قائلا: "لا يمكن الحكم على مستوى اللاعبين بعد جولتين من بداية الدوري المصري الممتاز، لا بد من دخول اللاعبين في أجواء المباريات، ويمكن الحكم على أفضل لاعب في البطولة، عقب نهاية الدور الأول".

بسؤاله عن كيفية مواجهة الفرق للأهلي خلال النسخة الجارية، تحدث قائلا: "كل الفرق تستعد بجدية أمام الأهلي، معظم الفرق تعتمد على الطرق الدفاعية، والاعتماد على المرتدات، وبالتالي على الأهلي إيجاد حلول هجومية، لعدم تكرار أخطاء مباراة مودرن سبورت".

اختتم العشري حديثه قائلا: "سوف اتواجد قريبا في أحد فرق الدوري المصري الممتاز، والسبب في عدم تواجدي مع فرق الدوري المصري في الموسم الحالي، العودة متأخرا من تجربة الدوري الليبي".

