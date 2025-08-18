نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك يتجاهل ملف تجديد عقد أحمد حمدي واستبعاد اللاعب "فني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدر داخل نادي الزمالك كشف أن أحمد حمدي، لاعب خط وسط الفريق، لم يتلقَ أي اتصالات أو مفاوضات من إدارة النادي بشأن ملف تجديد عقده حتى الآن، رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من يناير المقبل وفقًا للوائح.

و أوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن استبعاد أحمد حمدي من قائمتَي الفريق أمام سيراميكا والمقاولون في الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري الممتاز جاء لأسباب فنية بحتة وبقرار مباشر من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي فضّل الاعتماد على أسماء أخرى في مركزه خلال تلك الفترة.

تابع:"الموقف الحالي يضع ملف أحمد حمدي تحت دائرة الاهتمام، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، حيث قد يواجه الزمالك خطر فقدان اللاعب مجانًا إذا لم تتحرك الإدارة سريعًا لحسم مسألة التجديد".