نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإماراتي يرد على انتقادات العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نادي العين بعد بيانه الأخير الذي انتقد فيه قرارات التحكيم، مشيرًا إلى أن الأخير ارتكب الكثير من الأخطاء الإدارية خلال الموسمين الأخيرين.

وعبر الاتحاد الإماراتي في بيان رسمي يوم الأحد عن اعتراضه الشديد على الانتقاد غير اللائق لقرارات التحكيم الذي نشرته المنصات الرسمية لنادي العين، داعيا القائمين على النادي الالتزام بالقيم الرياضية وبمبادئ الاحترام وعدم انتقاص عمل الآخرين.

وأضاف البيان: كما يؤكد اتحاد كرة القدم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نادي العين، وسيقوم بإجراء قانونية مماثلة ضد كل من يقلل من عمله أو من أداء منتسبيه بصورة غير لائقة.

ونوه الاتحاد إلى أن تقييم الحكام يأتي من اتحاد الكرة ومجلس إدارته وفقا للصلاحيات الممنوحة حسب النظام الأساسي، وليس من شأن نادي العين التدخل في هذه الصلاحيات، مشيرا إلى وجود آليات واضحة بخصوص الاعتراض على قرارات التحكيم، ومطالبا نادي العين بالاهتمام بشؤونه الداخلية.

وأوضح الاتحاد الإماراتي: منذ موسمين، كثرت الأخطاء الإدارية التي يرتكبها النادي ومنتسبوه خلال المعاملات الإدارية مع الاتحاد، والتي تعامل معها اتحاد الكرة بكل مهنية ومن خلال قنواته الرسمية، ويأمل الاتحاد أن يقوم النادي بتطوير أداء منتسبيه بشكل أكبر وعدم الدخول والانشغال بأمور لا تعنيه.

