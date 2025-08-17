نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إسبانيول في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "ستيج فرونت"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، روبين لو نورماند، دافيد هانكو، ماتيو روجيري.

خط الوسط: جوني، تياجو ألمادا، جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أليكس باينا، كونور جلاجير.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الاسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

