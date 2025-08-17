الرياضة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، عن تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.


وأكد الجهاز الطبي أن الفحص الطبي الذي خضع له دونجا أثبت إصابته بكدمة شديدة في الركبة، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.


ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

