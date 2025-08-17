نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت لمواجهة باريس سان جيرمان.. موقف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نانت، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، على ملعب "لا بوجوار".

تشكيل نانت الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: أميان، أوزايم، تاتي، كوزا.

خط الوسط: ليروكس، ليبينانت، كوون.

خط الهجوم: مصطفى محمد، جيراسي، بن خطاب.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي، وستنقل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان عبر قناة bein Sports 1HD.

