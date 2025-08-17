نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام نانت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره نانت، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، على ملعب "لا بوجوار"

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام نانت

حراسة المرمى: شيفالييه.

في خط الدفاع: لوكاس بيرالدو – لوكاس هيرنانديز – زابارني – فابيان رويز.

في خط الوسط: زائير إيمري – فيتينيا – كانج ان لي.

في خط الهجوم: باركولا – راموس – إبراهيما مباي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي، وستنقل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان عبر قناة bein Sports 1HD.

