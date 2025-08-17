نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة المهندس وليد خليل.. الاتحاد العربي للخماسي الحديث يعقد اجتماع الجمعية العمومية بالإسكندرية ويبحث استضافة بطولات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الاتحاد العربي للخماسي الحديث برئاسة المهندس وليد خليل رئيس الاتحاد، اجتماعًا موسعًا لمجلس الإدارة والجمعية العمومية، وذلك على هامش منافسات البطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية تحت 15 سنة، التي استضافتها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها لائحة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد، إضافة إلى بحث ملف استضافة البطولات المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة العربية الأولى بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وحضر اجتماع مجلس الإدارة كل من:

•المهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث

•الدكتور ناصر الوليد نائب أول رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الكويتي

•البحريني صالح فرج ممثلًا عن العميد محمد جلال نائب رئيس الاتحاد العربي

•الدكتورة هدى المطروشي عضو مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد الإماراتي

•الدكتور إبراهيم زين عضو مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد اللبناني

•الدكتور فتحي المهشهش عضو مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد الليبي

•الدكتور باسل جميل نائب رئيس الاتحاد السوري ممثلًا عن السيد عمر عاشور

•الدكتور شادي عبد العزيز محمد أمين عام الاتحاد العربي وأمين صندوق الاتحاد المصري.

كما شارك في اجتماع الجمعية العمومية إلى جانب مجلس الإدارة، كل من:

•عابد حامور رئيس الاتحاد العراقي

•المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وأكد المهندس وليد خليل خلال الاجتماع على أهمية تكاتف الجهود من أجل تطوير اللعبة عربيًا، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة العربية الأولى يعد خطوة مهمة نحو تنظيم المزيد من الفعاليات التي تليق بمكانة الدول العربية في الخماسي الحديث.