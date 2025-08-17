نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يقتنص فوزًا صعبًا أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وآرسنال على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

نتيجة مواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج

وحقق الجانزر فوزًا صعبًا على نظيره المان يونايتد بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة البريميرليج.

تمكن آرسنال من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق الظهير الإيطالي ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

وكاد مانشستر يونايتد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 30 من تصوبية لاعبه الدنماركي باتريك دورجو، إلا أن الكرة اتصطدمت بالعارضة.

وجاء تشكيل آرسنال في المباراة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: رايا.

▪︎خط الدفاع: بين وايت - ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري.

▪︎خط الوسط: زوبيمندي - رايس - اوديجارد.

▪︎خط الهجوم: ساكا - مارتينيلي - جيوكيريس.

في المقابل، جاء تشكيل المان يونايتد في المباراة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: باينيدير.

▪︎خط الدفاع: شاو - دي ليخت - يورو.

▪︎خط الوسط: دورخو - كاسيميرو - بورنو - دالوت.

▪︎خط الهجوم: ماسون ماونت - ماتيوس كونيا - بريان مبيومو.

