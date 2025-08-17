نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم النصر يعود للتدريبات قبل موقعة الاتحاد في السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، عن خبر سار لجماهير نادي النصر، بعدما تعافى المدافع نادر الشراري من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، ليصبح جاهزًا للمشاركة من جديد مع كتيبة العالمي في المباريات الرسمية.

نادر الشراري يعود لتدريبات النصر قبل موقعة الاتحاد

ووفقًا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن الشراري شارك بالفعل في جزء من الحصة التدريبية الجماعية لفريق النصر مساء اليوم، وذلك بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي عقب إتمام برنامجه التأهيلي بنجاح. وبذلك، يضع اللاعب نفسه تحت تصرف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وخلال مران اليوم، حرص جيسوس على إشراك جميع اللاعبين في مناورة فنية قوية، سعى من خلالها لاختبار جاهزية عناصره والوقوف على التشكيل الأنسب، قبل الاستقرار على الأسماء الأساسية التي ستخوض القمة المنتظرة.

وتعد عودة الشراري في هذا التوقيت بمثابة دفعة معنوية كبيرة لفريق النصر، خصوصًا وأن المواجهة أمام الاتحاد تحظى بترقب جماهيري واسع، نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين ورغبة كل طرف في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي السوبر.

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع اتحاد جدة مساء الثلاثاء المقبل، في واحدة من أهم مباريات الموسم، على أمل أن يواصل الفريقان مشوارهما في البطولة بأفضل صورة ممكنة، بينما تعوّل جماهير العالمي على جاهزية نجومها، ومن بينهم نادر الشراري العائد من الإصابة، لتحقيق الانتصار والعبور إلى النهائي.