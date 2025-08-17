نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتعادل سلبيا مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره فريق كريستال بالاس سلبيا في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره فريق كريستال بالاس برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل الهدف الأول لهم وسجل ايبريشي ايزي الهدف الأول لكريستال في الدقيقة 13 لكن تم الغاؤه للتسلل وحاول تشيلسي تسجيل هدف لكنه لم ينجح في ذلك لتألق حارس ودفاع كريستال وانتهى الشوط الأول بينهم 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وقام ماريسكا بتغيير جيتيز ونزل استيفاو بديلا له في الدقيقة 54 وكذلك مدرب كريستال بالاس لتحسين مستوى نتيجة المباراة لكنهم لم ينجحوا في ذلك وانتهت المباراة بينهم بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة احتل البلوز المركز الثامن برصيد نقطة ويأتي كريستال بالاس بالمركز التاسع بنفس ذات عدد النقاط أيضا.

