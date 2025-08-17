نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق استعدادًا لخوض القمة الإنجليزية النارية أمام نظيره آرسنال، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج لموسم 2025-26.

مانشستر يونايتد يواجه آرسنال في البريميرليج

ويستقبل ملعب أولد ترافورد، مواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإنجليزي سيمون هوبر، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل اليونايتد لمواجهة آرسنال، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: باينيدير.

▪︎ خط الدفاع: شاو - دي ليخت - يورو.

▪︎ خط الوسط: دورخو - كاسيميرو - بورنو - دالوت.

▪︎ خط الهجوم: ماسون ماونت - ماتيوس كونيا - بريان مبيومو.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد آرسنال

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2026/2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

