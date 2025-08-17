نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا مدرب آرسنال تشكيل الفريق استعدادًا لخوض القمة الإنجليزية النارية أمام نظيره مانشستر يونايتد، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج لموسم 2025-26.

مانشستر يونايتد يواجه آرسنال في البريميرليج

ويستقبل ملعب أولد ترافورد، مواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإنجليزي سيمون هوبر، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة اليونايتد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: رايا.

▪︎خط الدفاع: بين وايت - ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري.

▪︎خط الوسط: زوبيمندي - رايس - اوديجارد.

▪︎خط الهجوم: ساكا - مارتينيلي - جيوكيريس.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد آرسنال

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2026/2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

