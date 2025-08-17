الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرض يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، لوعكة صحية مفاجئة بعد مباراة فريقه أمام المقاولون العرب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي كانت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، وهو نتيجة تضع الزمالك في موقف حساس.

فحوصات طبية ليانيك فيريرا بعد وعكة صحية مفاجئة

وأكد مصدر داخل النادي أن فيريرا نقل إلى مستشفى الدفاع الجوي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والمدرب شعر بآلام قبل المباراة وتناول مسكنات، لكن الألام عادت لتشتد بعد انتهاء المباراة وضع فريير على الملاحظة حتى تم الاطمئنان عليه.

الزمالك فقد نقطتين في هذه المواجهة، ما يضعه في الترتيب الثالث برصيد أربع نقاط، في حين أن المقاولون العرب حقق أول نقطة له، ليصبح في المركز السابع عشر وكان هذا التعادل هو الأول من نوعه بين الفريقين منذ ديسمبر 2020.

الملفت أن الزمالك يتصدره المصري برصيد ست نقاط، بينما يليه الأهلي بنفس النقاط ولكن بفارق الأهداف وعلى الرغم من جدية الوضع الصحي لفيريرا، يبقى الضغط كبيراً على الفريق في الجولات القادمة.