فنربخشة يقترب من حسم صفقة زينتشينكو من آرسنال

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير تركية عبر موقع Sporx أن نادي فنربخشة يستعد للإعلان عن التعاقد مع المدافع الأوكراني ألكسندر زينتشينكو، لاعب آرسنال الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير، فإن النادي التركي أنهى تقريبًا كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، ليصبح زينتشينكو (28 عامًا) على أعتاب خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية بعد موسمين قضاهما مع "الجانرز".

زينتشينكو انضم إلى آرسنال في صيف 2022 قادمًا من مانشستر سيتي، وسرعان ما أصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب كظهير أيسر أو في وسط الملعب، وساهم في منافسة الفريق بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب، إلى جانب بحث آرسنال عن تدعيمات جديدة في مركز الظهير الأيسر، فتحت الباب أمام إمكانية رحيله هذا الصيف، وهو ما استغله فنربخشة للدخول بقوة في المفاوضات.