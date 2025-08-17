نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يفتح باب المفاوضات مع بايرن ميونخ بشأن نكونكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي بدأ محادثات مع نادي بايرن ميونخ الألماني بشأن إمكانية بيع المهاجم الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نكونكو، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى صفوف "البلوز" في صيف 2023 قادمًا من لايبزيغ الألماني، وسط توقعات كبيرة بأن يكون أحد أبرز الأوراق الهجومية للفريق. لكن مسيرته مع تشيلسي حتى الآن لم تسر كما كان مخططًا لها، بعدما تعرض لسلسلة من الإصابات التي أبعدته عن معظم مباريات الموسم الماضي.

وبحسب التقرير، فإن إدارة تشيلسي منفتحة على فكرة بيع اللاعب إذا وصل عرض مناسب، في ظل رغبتها في إعادة هيكلة الفريق وتخفيف ضغط الرواتب، خصوصًا بعد إنفاق النادي الضخم على صفقات عديدة في آخر موسمين.

في المقابل، يرى بايرن ميونخ أن نكونكو قد يكون إضافة هجومية قوية للفريق، نظرًا لخبرته الكبيرة في البوندسليغا وتألقه السابق مع لايبزيغ، حيث سجل أكثر من 60 هدفًا وصنع العشرات خلال أربع سنوات قضاها في الدوري الألماني.